Kim Kardashian indossa la maglia della Roma a Los Angeles. Chanel Totti (orgogliosa) riposta la foto su Instagram

Kim Kardashian è stata fotografata per le vie di Los Angeles, in California, con addosso la maglia della Roma della stagione 1997/'98. Una scelta di look alquanto strana visto che di solito l'imprenditrice veste capi di alta moda. Comunque sia, l'immagine ha fatto il giro dei social ed è arrivata anche a Chanel Totti che l'ha ripostata nel suo profilo Instagram.

La storia di Chanel Totti

Non appena Chanel Totti ha visto che una delle personalità più famose dello showbiz indossava la maglia della Roma, ha pensato bene di ricondividere la foto sulle proprie storie Instagram. Del resto la secondo genita di Ilary Blasi e Francesco Totti è molto orgogliosa di essere la figlia "dell'ottavo re di Roma".

Kim Kardashian infatti, con totale nonchalance passeggiava per le strade losangeline con la casacca giallorossa, leggins neri, occhiali ampi e una treccia davvero lunga.

Mode americane

Se il fatto che Kim Kardashian indossasse la maglia della Roma può sembrare strano, in realtà questa moda di vestire le casacche delle squadre di calcio italiane sta spopolando tra le star americane.

Pochi giorni fa il rapper Drake è stato avvistato con la maglia del Napoli.