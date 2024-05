Kourtney Kardashian, il figlio 14enne Mason Disick apre il profilo Instagram ed è boom di follower: 100mila in poche ore

Mason Disick, figlio quattordicenne di Kourtney Kardashian e del suo ex compagno Scott Disick, è ufficialmente su Instagram da sabato 25 maggio. Con soli tre post in poche ore si è guadagnato quasi 100mila follower. Grande lo sconcerto dei familiari, in particolare delle due sorelle più piccole di Kourtney, Kim e Khloé, che non hanno tardato a lasciare dei commenti sotto al primo post del loro nipote.

I commenti delle zie Kim e Khloé

«Sei davvero su Instagram», commenta incredula Kim Kardashian, 43 anni. «Non posso credere che stia accadendo», segue a ruota Khloé, 39 anni. La stessa, sulle proprie stories Instagram, ha ripostato la foto di Mason sotto il portico di casa e ha detto: «In un certo senso non sto bene. Quello che ci ha soprannominate KiKi (Kim, ndr) e KoKo (Khloé, ndr) è un vero adolescente».

Un wannabe social

Mason ha condiviso diverse foto di se stesso con gli amici, così come con i suoi fratelli Penelope, 11, e Reign, 9 anni.

Questo non è il primo profilo Instagram dell'adolescente: Kourtney, 45 anni, e Scott, 40, gli hanno fatto cancellare il suo account nel 2020 quando si è iscritto senza il loro permesso. Il suo account TikTok era stato precedentemente disabilitato per aver violato i termini di servizio perché gli utenti devono avere almeno tredici anni e Mason all'epoca ne aveva dieci.

Nel maggio 2021 Kourtney, parlando di genitorialità e social a Miranda Kerr per Vogue Paris, ha condiviso le sue preoccupazioni su queste piattaforme. «Quello che i bambini condividono oggi, sarà lì per sempre - aveva detto -. Il lockdown è stata una grande lezione, perché ho percepito che è stato difficile per i bambini a livello di interazioni sociali».

Il saggio consiglio alla cugina North West

Quando sua cugina North West, 10 anni, figlia di Kim Kardashian e l'ex marito Kanye West, si è messa nei guai per essere andata in diretta TikTok senza permesso nel dicembre 2021, Kim ha condiviso il consiglio che Mason le ha inviato: «Ciao, non voglio mancare di rispetto a North, ma non penso che dovrebbe fare le dirette, a meno che qualcuno non sia con lei, perché le persone registrano sempre lo schermo e lei potrebbe dare informazioni che non sono corrette e cose del genere».

Mason ha detto che North avrebbe potuto «rimpiangere» di aver condiviso le informazioni personali della propria famiglia dopo aver fatto lui esattamente lo stesso, particolare di cui si era pentito.

Mason primogenito del clan Kardashian

Il ragazzo è stato il primo figlio del clan Kardashian, nato nel 2009 sotto i riflettori delle telecamere della quarta stagione del reality "Al passo con i Kardashian". Mason non si è fatto vedere di frequente negli ultimi anni nelle riprese e nelle foto della famiglia, ma a dicembre 2023 è comparso in una foto pubblicata dalla zia Kim.