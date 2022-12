Laura Chiatti, Marco Bocci fa la pipì in strada ripreso (a tradimento), ecco il video virale del momento

L'ultima storia condivisa da Laura Chiatti su Instagram ha del surreale, anche se... ha sicuramente suscitato l'ilarità dei follower. L'attrice ha ripreso il marito Marco Bocci mentre era intento a fare la pipì. Già suona strano così, ma il dettaglio su cui si sono soffermati i fan è che l'attore si trovava in autostrada, nel bel mezzo della campagna. Come dire? Stava gentilmente «annaffiando» le piante secche.

La relazione tra Marco Bocci e Laura Chiatti scorre a gonfie vele. Dopo un periodo di «presunte» crisi che li ha visti protagonisti in tutte le pagine di gossip, i due sono tornati più forti di prima. E a confermarlo ci pensa la Chiatti, che ha condiviso questo momento esilarante con i fan della coppia.

Con il celebre brano di Pippo Franco, Mi scappa la pipì papà, come sottofondo musicale, Laura Chiatti ha mostrato un momento inedito e personale del marito. Il video mostra il momento in cui Marco Bocci si è reso conto di essere ripreso dalla moglie e inizialmente se la ride di gusto, poi mormora qualcosa che non si riesce a comprendere per la musica di sottofondo, ma sicuramente ha chiesto alla moglie di interrompere il filmato o di non pubblicarlo online (detto... non fatto). A corredo del video l'attrice scrive: «mmmmm...» con due emoticon sorridenti. E non ha aggiunto nessun altro commento perché il video parla da solo.