LDA, proposta di matrimonio su twitter e lui dice sì e fa punti al FantaSanremo

Nella giornata di ieri, 8 febbraio, LDA - uno dei cantanti in gara al festival di Sanremo - ha ricevuto a sorpresa una proposta di matrimonio su Twitter e l'ha anche accettata pubblicamente. Ma quindi davvero si sposa? In realtà si tratta di una trovata per guadagnare punti al FantaSanremo, il famoso fantasy game che negli ultimi anni ha acquistato sempre più notorietà. Per tutta la durata del festival, infatti, i cantanti in gara riceveranno dei punti in base alle azioni che compieranno durante tutta la settimana e una di queste è proprio ricevere ed accettare una proposta di matrimonio, che ha fatto conquistare al cantante un bonus di 20 punti.

RAGA SE VALE PER DAVVERO HO CONTRIBUITO ALLA BUONA RIUSCITA DEL FANTASANREMO😂



Confermatemi che vale #Sanremo2023 #fantasanremo pic.twitter.com/EMXWtPvIsJ — Maca (@Macabbbbb) February 8, 2023

In realtà il giovane cantante napoletano non è stato l'unico a ricevere una proposta di matrimonio, infatti, lo stesso è stato fatto anche da Sethu che si posiziona secondo nella classifica del FantaSanremo con ben 115 punti, solo 10 in meno rispetto ad LDA, che è riuscito a conquisarsi il primo posto con 125 punti. Seguono sul podio Paola&Chiara che dopo la seconda serata del festival portano a casa 103 punti.

Adesso non resta che aspettare la terza serata del festival per scoprire cosa faranno i 28 cantanti in gara, per cercare di accaparrarsi quanti più bonus possibili.