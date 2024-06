Lenny Kravitz cerca l'anima gemella (dopo lo show in Champions): «Sono single e casto da 9 anni, la disciplina tiene a bada i desideri»

Lenny Kravitz ha aperto la finale di Champions League tra Borussia Dortmund-Real Madrid di ieri sera, 1 giugno, con un'esibizione incredibile. La rockstar ha mostrato a tutti che l'età è solo un numero e ben presto tornerà sul palco con un nuovo album in uscita quest'anno, intitolato “Blue Electric Light”.

Lenny attualmente è single, ma alla ricerca del vero amore.

Una vita da rockstar, che dopo la fine del matrimonio con Lisa Bonet, nel 1993 (a causa di un presunto tradimento di lui con Madonna), si è dato alla pazza gioia, frequentando le donne più belle del mondo, fino ad arrivare a 60 anni alla ricerca dell'anima gemella.

Il musicista ha rivelato, al The Guardian, con orgoglio che «sono single e casto da nove anni» perché ha intrapreso un percorso spirituale.

Il passato da «donnaiolo»

Lenny Kravitz sembra aver messo la testa a posto a 60 anni, dopo un lungo viaggio spirituale. Il musicista ha rivelato che «ci sono voluti anni di disciplina per fare in modo che i miei desideri non avessero la meglio su di me». La scelta è arrivata dopo aver maturato la consapevolezza di essere diventato come suo padre, il produttore Sy Kravitz, che aveva tradito sua madre, l’attrice Roxie Roker, più volte.

Tale padre, tale figlio, la lista delle conquiste di Lenny Kravitz è tra le più invidiate: da Nicole Kidman a Madonna, Kylie Minogue e Vanessa Pardis, per concludere con le top model Kate Moss e Adriana Lima, per citare alcune delle donne più belle che hanno subito il fascino della rockstar. Tuttavia, Lenny Kravitz è ormai casto e single da ben nove anni e sembra essere intenzionato a trovare l'anima gemella.