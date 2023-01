Leonardo Di Caprio, 48 anni, a petto nudo a bordo di uno yacht (di lusso) in compagnia della nuova fidanzata under 25

Leonardo Di Caprio ha trascorso il Capodanno all'insegna del divertimento in compagnia della sua nuova fiamma, Victoria Lamas, a St. Barth a bordo di uno yacht di lusso: l'attore hollywoodiano premio Oscar è stato pizzicato mentre si prendeva il sole disteso sul lettino a petto nudo.

Il 48enne, che si è guadagnato la reputazione di non aver mai frequentato nessuno di età superiore ai 25 anni negli ultimi anni, sta frequentando l'attrice Victoria Lamas che di anni, per l'appunto, ne ha 23.

La teoria su Leonardo Di Caprio, secondo la quale l’attore non abbia mai relazioni con donne over 25 sembra inarrestabile. Dopo Gigi Hadid ecco spuntare una nuova fiamma nella vita dell'attore Hollywoodiano: Leo e Victoria sono stati paparazzati a bordo di uno yacht insieme ad alcuni amici. Nessun bacio romantico nel mare dei Caraibi, ma i due sono ormai inseparabili.

L'attrice è nata due anni dopo il rilascio del Titanic del 1997, Victoria, figlia dell'attore Lorenzo Lamas, è stata vista qualche mese fa lasciare un ristorante insieme alla star del cinema. E da quel momento la macchina infernale del gossip non si è più fermata.

Tuttavia, se tra i due ci sia davvero un'interesse o una frequentazione già in atto non è dato saperlo, molti hanno riferito che i due sono stati raggiunti in macchina da altri amici e che quindi non ci sia nulla di tenero ma solo una sincera amicizia.