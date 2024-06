Letizia Petris, la festa di compleanno con gli amici del Grande Fratello: chi c'era e gli assenti (che fanno discutere)

Letizia Petris ha spento 25 candeline sabato 8 giugno con una festa incredibile: prima l'aperitivo e pranzo al Samsara di Riccione, locale dove lei fa la fotografa ed è di casa, e poi la serata a Villa delle Rose. Tantissimi gli invitati alla festa, soprattutto i suoi ex coinquilini della casa del Grande Fratello. Immancabile il suo amato Paolo Masella, ma anche l'amica del cuore Perla Vatiero, accompagnata dal fidanzato Mirko Brunetti, poi Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo Romagnoli, Anita Olivieri, Vittorio Menozzi, Federico Massaro, Marco Fortunati, Rosy Chin e Marco Maddaloni.

Tanto divertimento e balli scatenati, documentati tramite le storie Instagram degli invitati e altri.

Gli assenti che fanno discutere

Uno degli assenti più rumorosi alla festa di compleanno di Letizia Petris è stato Alessio Falsone.

L'ex coinquilino del GF aveva già avvisato i follower che non sarebbe andato al compleanno dell'amica per rispetto della fine della relazione con Anita Olivieri, finita qualche giorno fa.

«Se andrò al compleanno di Letizia? No, non andrò perché ho fatto questa scelta, quindi la onorerò fino alla fine. Per me è molto importante essere sempre coerenti, e per quanto sia forse più semplice andare alla festa di Leti e divertirsi, credo che in questo momento la cosa giusta sia questa, quindi farò così - ha risposto nelle sue storie Instagram -. Anche se ovviamente mi dispiace, non è che sono contento di non andare, però è la cosa giusta da fare, quindi bisogna essere giusti fino alla fine. E quindi Leti lo sa, è dispiaciuta ovviamente perché senza di me che ca**o fanno (ride, ndr)? Io sarò con loro con lo spirito, e chiaramente ho anche partecipato al regalo».

Altro grande assente è stato Giuseppe Garibaldi che, a detta della Petris, avrebbe avuto impegni personali.

I presenti che fanno discutere

Anita Olivieri è solita far parlare di sè. Le sue uscite al Grande Fratello le sono costate molto care, allontanandola dal pubblico che l'ha spesso giudicata. Ripresi in mano i social, l'ex Gf aveva la possibilità di mostrare realmente che persona è. Tuttavia, le sue uscite continuano a far discutere molto.

Ieri sera, durante la festa di compleanno di Letizia Petris, la Olivieri ha ripreso con il telefono il posto dove stavano cenando e ha voltato poi la telecamera verso le persone che si trovavano al di fuori del locale (all'aperto) e poi, la frase che ha fatto discutere: «Sembra di essere allo zoo», facendo riferimento alle persone che li osservavano. Le critiche sono arrivate poco dopo perché, come ha affermato anche Alessandro Rosica, esperto di gossip, le persone si trovavano fuori dal locale non per guardare gli ex concorrenti del GF, ma erano in fila per entrare nel locale. Anita ha quindi deciso di cancellare la storia su Instagram.