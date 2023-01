Levante, la depressione post parto: «Un momento buio e di solitudine. Non avevo più il controllo delle mie emozioni»

Levante è una delle cantautrici italiane più amate e seguite sui social. In una recente intervista rilasciata alla rivista Grazia, ha parlato del periodo subito dopo il parto. La cantante ha raccontato di come le sue emozioni fossero altalenanti: della gioia immensa che le aveva portato la sua bambina Alma e allo stesso tempo della profonda solitudine che sentiva, e della depressione

Levante con queste dichiarazioni ha voluto aprirsi su un tema caro a molte donne che molto spesso, nei momenti subito dopo il parto, non vengono ascoltate ma lasciate sole. Il brano che presenterà a Sanremo parlerà proprio di questo argomento.

L'intervista di Levante e la depressione

Levante ha raccontato: «Prima di rimanere incinta avevo paura del parto, che, invece, è stata un’esperienza meravigliosa. Ma del post parto nessuno mi aveva raccontato nulla, ed è stato buio. Subito dopo la nascita di mia figlia avevo bisogno di rimettermi a scrivere, a suonare. Avevo bisogno di sentirmi utile per me stessa, perché amo lavorare. In quel momento mi sentivo bloccata in un ruolo speciale, quello di madre, ma non mi bastava. Le emozioni oscillavano: ero felice, ma anche triste. E non bisogna aver paura di ammettere che non è solo un periodo di gioia… succede a tante donne».

Il periodo dell'allattamento

Levante ha poi concluso parlando dell'allattamento: la cantante ha allattato per i quattro mesi successivi alla nascita di Alma e poi, per mancanza di latte, ha smesso: «È stato proprio in quel momento che mi sono ripresa il mio corpo e mi sono sentita di nuovo me stessa e non più solo un "contenitore".