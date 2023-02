Levante, il nuovo look bocciato dai fan: «Che peccato sprecare la bellezza in questo modo»

Levante è stata una delle non protagoniste della 73esima edizione del Festival di Sanremo. I fan della kermesse infatti, si sarebbero aspettati qualcosa di più dalla voce graffiata e particolare della cantautrice che ha portato sul palco il brano Vivo. Levante, invece, è stata sovrastata da altri pezzi in gara. Ciò che, però, non è certo passato inosservato è stato il suo nuovo look per il quale i fan l'hanno ricoperta (anche in modo cattivo) di critiche.

Levante si è presentata sul palco dell'Ariston con i capelli chiarissimi, un biondo che vira verso l'arancione e con le sopracciglia dello stesso colore: talmente sfumate che quasi non si vedevano. La cantante, che originariamente è scura di capelli, è stata attaccata sui social: «Sei bruttissima con questo colore», «Dio dà la bellezza a una persona e lei la butta via così» oppure «Tremenda la decolorazione delle sopracciglia su una persona dai toni così mediterranei».

Levante non ha ricevuto critiche solamente sul suo look ma anche sul suo fisico. La cantante è stata accusata di essere troppo magra («Eccone un'altra che vuole sbandierare la sua magrezza»), ma in realtà ha sempre detto di essere così di costituzione e di non avere mai avuto alcun problema.