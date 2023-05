Lodovica Comello, il sesso dopo il parto: «Ho aspettato otto mesi, l'idea mi terrorizzava»

Lodovica Comello parla del sesso dopo il parto. La giovane attrice e conduttrice ha ammesso che l'idea di avere un secondo figlio la terrorizza, anche se lo vorrebbe fortemente per il piccolo Teo (suo primogenito avuto con il marito producer televisivo Tomas Goldschmidt). La conduttrice è impegnata nella produzione di L'Asciugona, il podcast sul dramma di essere mamma e sulle difficoltà che comporta crescere un bambino nella società di oggi, il tutto con uno spirito di leggerezza e ironia. Andiamo a vedere cosa ha rivelato a Vanity Fair, dove ha raccontato dei primi anni da mamma e di come siano cambiate le cose nella sua vita.

La giovane attrice e conduttrice ha ammesso che l'idea di avere un secondo figlio la terrorizza.

Tuttavia, vorrebbe fortemente regalare un fratellino al piccolo Teo, il figlio (di anni) avuto dal marito producer televisivo Tomas Goldschmidt.

«Ricominciare da capo dopo soli 3 anni mi terrorizza - ha detto Lodovica Comello -, anche se probabilmente lo farò per Teo. La maternità ha tirato fuori il lato più insicuro di me. Mi ritengo una buona mamma? Sono più un fuscello d'erba che danza nel vento, so di essere totalmente imperfetta».

Lodovica Comello ha, poi, rivelato di essere rimasta traumatizzata dalla sua ginecologa quando le ha detto: «Non aspettarti di vedere quello che vedevi prima là sotto».

La conduttrice ha avuto paura che il suo compagno potesse scappare via, ma così non è stato. Tomas è stato molto paziente e collaborativo durante tutto il percorso e, a detta di Lodovica Comello, è il compagno di vita perfetto perché ha dato anima e corpo alla famiglia.