Luca Argentero e Cristina Marino, la prima foto del figlio Roberto Noè sui social. Il dettaglio che non sfugge ai fan

Luca Argentero e Cristina Marino sono ufficialmente diventati genitori bis. La famiglia si è allargata con l'arrivo di Roberto Noè, un bellissimo maschietto che i due hanno voluto presentare pubblicamente ai loro follower. Il tenero scatto mostra solo i piedini e le manine del neonato, il volto infatti non è stato - volutamente - ripreso.

Fiumi di like e commenti da parte dei fan della coppia che, oltre a congratularsi per il nuovo arrivato, hanno evidenziato un particolare. Di cosa si tratta?

La foto sui social

Luca Argentero e Cristina Marino sono davvero entusiasti in questo momento della loro vita: «Buongiorno mondo», ha scritto lei a corredo dello scatto che ritrae il corpicino del suo secondogenito. I più attenti, tuttavia, hanno sottolineato come le mani del neonato abbiano una dimensione non indifferente: «Sicura che sia appena nato, mi sembra un bambino di un mese», ha scritto qualcuno.

«Che belle mani da futuro pianista!», ha commentato qualcun altro. C'è chi, invece, non ha potuto fare a meno di collegare le mani del bebè a quelle di Gianni Morandi che, come risaputo, hanno la fama di essere piuttosto grandi: «Congratulazioni! Ma è Gianni Morandi? Che manona ahahah».

Mamma Cristina e Roberto Noè sono tornati a casa solo pochi giorni fa. I due sono stati accolti nel migliore dei modi con una festa organizzata da papà Luca e dalla sorellina Nina Speranza. Luca Argentero ha pensato, infatti, di riempire il soggiorno di casa con palloncini e striscioni per una dolcissima sorpresa. «Quanto amore, grazie per l'amore immenso», ha scritto Cristina Marino a corredo di alcuni scatti in cui ha mostrato il soggiorno. Palloncini in cui si legge il nome del bebè Noè e la scritta 'benvenuto', cuori e tantissimi fiori.