Luca Argentero e Cristina Marino, fuga romantica (senza figli) a Portofino per il terzo anniversario

L'amore tra Luca Argentero e Cristina Marino sembra infinito. A un mese dalle «nozze bis» alle Maldive, i due attori sono tornati sui social per dichiarare, ancora una volta, i loro sentimenti e condividendo su Instagram il ricordo delle loro nozze. Da allora, sono passati tre anni e le due celebrità hanno voluto condividere foto e storie su pubblicate su Instagram i festeggiamenti del loro terzo anniversario.

Le nozze a Città della Pieve

Un invito chiuso con un sigillo e con sopra scritte le iniziali "L" e "C". Tavole apparecchiate, una sala piena di invitati che ballano e due neo sposi innamorati. Cristina Marino ha condiviso questi scatti, in bianco e nero, sui propri social per ricordare i festeggiamenti del matrimonio con Luca Argentero. E, sotto alle foto, una frase romantica: «E quello che vorrei dirti di bello ancora non te l'ho detto. Ti amo immensamente».

Il volto di Doc e la modella si sono conosciuti sulle spiagge di Santo Domingo, nella Repubblica Domenicana. I due, da allora, non si sono mai lasciati e, il 5 giugno del 2021, hanno deciso di dire il grande «sì» nel Comune di Città del Pieve, in Umbria. Subito dopo la cerimonia, la coppia ha lasciato il centro della città a bordo di una sidecar ed è andata a festeggiare insieme agli amici e alle loro famiglie.

Un anniversario senza figli

Oltre a pubblicare diversi scatti per ricordare le nozze, Luca Argentero e Cristina Marino hanno deciso di festeggiare il loro anniversario organizzando una breve «fuga romantica».

Dalle storie pubblicate su Instagram, la coppia appare serena e innamorata lungo le vie di Portofino, sulla Riviera Ligure. Mano nella mano, i due stanno visitando il borgo dei pescatori e stanno mangiando i piatti tipici della cucina ligure. E, tutto ciò, senza figli. A quanto pare, Luca Argentero e Cristina Marino hanno deciso di partire senza Nina Speranza (4 anni) e Noé Roberto (1 anno), per godersi alcuni giorni senza indossare i panni della mamma e del papà.