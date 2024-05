Luca Argentero, la foto sexy fa innamorare i follower: «Mi togli il respiro»

Luca Argentero è uno degli attori italiani più amati dal pubblico delle fiction che non vede l'ora di vederlo nuovamente nei panni del dottor Andrea Fanti in Doc-Nelle tue mani. L'attore, però, oltre ad avere successo in televisione e al cinema, è anche molto apprezzato sui social dove, ad esempio, condivide anche momenti della sua vita quotidiana insieme alla sua famiglia. Qualche ora fa, ha postato una nuova foto che ha letteralmente tolto il respiro alle sue fan. La risposta di Cristina Marino non si è fatta attendere.

Il post Instagram di Luca Argentero

Luca Argentero ha pubblicato una nuova foto sul proprio profilo Instagram: si inquadra dal basso e scatta un selfie immortalando anche il cielo azzurrissimo e una nuvola bianca. La didascalia che accompagna l'immagine recita: «Breathe» ovvero «Respira». Ovviamente, il post ha riscosso moltissimo successo tra i follower di Argentero che si sono subito precipitati a mettere mi piace e a lasciare qualche commento.

Qualcuno ha scritto: «Mi togli il respiro così», «Va bene Luca ma tu vinci facile... sei bello da tutte le angolazioni» oppure ancora «Meglio te del sole!». Anche il commento di Cristina Marino non è mancato: la moglie ha semplicemente lasciato alcuni cuoricini sotto alla foto dell'attore che, spesso, commenta anche i suoi post.

Il viaggio alle Maldive

Luca Argentero e Cristina Marino sono da poco tornati da un viaggio da sogno alle Maldive.

I due sono partiti con i loro bambini Nina Speranza e Noè Roberto e, ancora una volta, hanno celebrato il loro amore con una specie di secondo matrimonio sulla spiaggia.