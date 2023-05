Luca Salatino e Matteo Ranieri, pace fatta dopo la lite? Il dettaglio che non è sfuggito ai follower

Dopo mesi di silenzio, e supposizioni, i due ex tronisti, Luca Salatino e Matteo Ranieri si sono riabbracciati e hanno documentato il momento con un video, pubblicato da Matteo sul suo profilo Instagram, dove si fa riferimento alla lite alla quale è stato messo un punto definitivo.

«Dopo aver montato questo video, (mesi fa) ho pensato: chissà se mai lo posterò. Oggi è il giorno giusto», ha scritto Matteo.

I due si sono finalmente chiariti e si stanno godendo la ritrovata amicizia. Andiamo a vedere meglio cosa è successo.

Nel periodo in cui Luca Salatino e Matteo Ranieri si erano allontanati si era parlato di una lite a seguito dell'ingresso di Luca nella casa del Gf Vip, di una presunta invidia o forse più semplicemente c'era qualcuno (probabilmente Soraia Ceruti, l'ex fidanzata di Luca Salatino) che non gradiva la presenza di Matteo nella vita dell'ex gieffino.

Le supposizioni sono tante ma i nodi non sono stati ancora sciolti. Certo è che i due ex tronisti di Uomini e donne hanno riallacciato e sono tornati ancora più complici. A dimostrarlo sono i numerosi video pubblicati nelle loro Instagram stories per la felicità dei followers.

Tutto è bene quel che finisce bene.