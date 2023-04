Luca Salatino e Soraia Ceruti in crisi? «Tutta una scena per partecipare a Temptation Island»

La crisi tra Luca Salatino e Soraia Ceruti sarebbe una montatura. I due ex volti di Uomini e Donne avrebbero trascorso la Pasqua separati, una scelta che ha scatenato le voci di una presunta crisi. Voci supportate dall'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha raccontato come abbia saputo da fonti vicine alla coppia che i due al momento non siano in buoni rapporti.

Sempre da Deianira però spunta un sospetto, segnalato da uno dei suoi followers. Pare che la coppia, stia montando tutto per poter prendere parte ai provini di Temptation Island e partecipare poi al reality, le cui riprese inizieranno tra poco più di un mese. Nessuna reale crisi, quindi, ma solo la voglia di voler tornare davanti alle telecamere per cercare nuova popolarità.

Per ora però i due diretti interessati non si sono pronunciati sulla vera o presunta crisi. Temptation invece sta procedento con i provini dei tentatori, subito dopo inizieranno anche quelli per le coppie. La nuova edizione dell'atteso programma di Maria De Filippi, che vede confermato alla conduzione Filippo Bisciglia, andrà in onda tra fine giugno e inizio luglio.