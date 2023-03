Ludovica Valli preoccupata per il piccolo Otto Edoardo: «Ci sta mettendo a dura prova». Lo sfogo sui social

Ludovica Valli è preoccupata perché non riesce bene a capire cos'abbia il suo bambino Otto Edoardo. L'influencer racconta spesso alle sue follower, tramite storie Instagram, come procede la sua vita di mamma a tempo pieno e dice sempre che il neonato fatica a dormire o purtroppo piange. In una delle ultime storie pubblicata, l'influencer ha detto di essere preoccupata.

Ludovica Valli ha pubblicato una storia in cui scrive: «Sono sparita perché Otto Edoardo ci sta mettendo a dura prova... passerà». Nel video successivo l'influencer si spiega meglio: «Succede che il mio bambino poverino continua a piangere e noi non capiamo perché, cioè se un bimbo piange c'è qualcosa che non va. Abbiamo fatto una visita dal pediatra che ci ha ordinato un'ecografia addominale per escludere qualsiasi cosa. Mi dispiace tanto per Otto Edoardo perché vederlo così mi fa stare male. Speriamo passi tutto in fretta».

Ludovica Valli è mamma di due bambini molto piccoli: Anastasia che ha da poco compiuto due anni e Otto Edoardo che è, invece, nato alcune settimane fa. L'influencer racconta sui social quanto sia faticoso, ma allo stesso tempo bellissimo, fare la mamma.