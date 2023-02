Ludovica Valli, è nato il secondo figlio. La foto su Instagram: «Otto Edoardo Di Gregorio, piccolo grande miracolo»

Ludovica Valli è diventata mamma per la seconda volta. L'ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la nascita del suo secondo figlio su Instagram. «Otto Edoardo Di Gregorio, un altro nostro piccolo grande miracolo la ragione della nostra esistenza», ha scritto l'influencer, postando la foto del nuovo arrivato insieme a quelle del futuro marito.

La Valli aveva fatto sapere qualche giorno fa che era ormai agli sgoccioli della gravidanza. Alle sue followers aveva spiegato di aver avuto dei problemi legati al liquido amniotico per i quali i medici nei prossimi giorni avrebbero valutato se lasciare che il tempo facesse il suo corso, o se indurle il parto come era successo per la sua prima bambina. Ludovica non aveva nascosto di non vedere l'ora di conoscere il suo bambino, così come la sua piccola Ludovica.

Proprio fino a ieri sera la Valli ha postato video e foto della sua vita da mamma, accompagnando la piccola in piscina, probabilmente quindi le contrazioni sono arrivate nel corso della notte e qualche ora fa ha dato il lieto annuncio a tutti i suoi fan. Ludovica ha subito ringraziato nelle sue storie gli zii virtuali che in queste ore le stanno facendo gli auguri per il nuovo nato.