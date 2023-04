Ludovica Valli, addio palestra: «Per i miei bambini ci sono sempre, ma che fatica... la mia faccia dice tutto»

Ludovica Valli è impegnatissima con i suoi due bambini piccoli: Anastasia ha festeggiato recentemente due anni mentre Otto Edoardo tra poco compirà due mesi. L'influencer documenta la sua vita da mamma tramite storie e foto che pubblica sul proprio profilo Instagram e in una delle più recenti Ludovica ha spiegato di essere tornata ad allenarsi ma, allo stesso tempo, di essere anche molto stanca.

Nelle sue ultime storie Instagram, Ludovica Valli è in collegamento con la sua personal trainer e si sta allenando. L'influencer, oltre ad essere provata per l'allenamento è anche stanca per il periodo pieno di impegni da mamma che sta vivendo, infatti, scrive: «Primo allenamento della settimana, riuscirò ad andare in palestra prima della fine dell'anno?» aggiungendo una emoticon con le lacrime dal ridere. Nella storia successiva, poi, Ludovica scrive: «La mia faccia dice tutto, non so davvero dove trovo le forze e il coraggio».

Ludovica Valli ha sempre dichiarato di essere un'appassionata di sport e di amare la sua ora di allenamento. Da quando è rimasta incinta la prima volta, però, ha sempre detto alle sue follower che bisogna rispettare i tempi della gravidanza e i cambiamenti del proprio corpo senza forzare nulla. Ora, l'influencer non vede l'ora di tornare in palestra, anche se, non sa quando di preciso.