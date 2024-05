Ludovica Valli, il volo a Ibiza si trasforma in un incubo: «Viaggiare con i bambini piccoli e incinta di sei mesi: umanità zero»

Viaggiare con i bambini non è proibitivo. Anzi. L'importante è riuscire ad organizzare bene il viaggio anticipando tutti quei problemi che potrebbero recare stress e ansie. Purtroppo però per Ludovica Valli, il suo ultimo viaggio in aereo non è stato così semplice. L'influencer e mamma di Otto e Anastasia, è volata a Ibiza con i suoi figli per stare vicina al suo compagno Gianmaria Di Gregorio. «È stato il viaggio della speranza - ha sottolineato l'influencer nelle sue Instagram stories - Sono sparita perché è impossibile solo guardare il telefono quando ci si sposta con i bambini piccoli e incinta di sei mesi».

Lo sfogo di Ludovica Valli

«È stato il viaggio della speranza davvvero - ha scritto Ludovica Valli nelle sue Instagram stories -.

Posso dire che in Italia i bambini, spesso, sono visti come un problema? Noi che viaggiamo spesso ho notato questo. Umanità e aiuto meno di zero. Sì, dico così perché è la realtà purtroppo. Dove andremo a finire non lo so. Comunque ora saremo qualche giorno in un appartamento e poi non appena sarà pronto il nostro ci sposteremo definitivamente. Nota positiva mi risparmio di aprire e organizzare casa per questi quattro o cinque giorni. Lascio tutto così com'è».

La coppia

L'ex tronista di Uomini e donne e il suo compagno Gianmaria Di Gregorio sono legati dal 2019. I due vivono un amore forte che ha cambiato la loro vita. La coppia ha già due figli: Anastasia, nata nel 2021 e Otto, nel 2023. L'influencer adesso aspetta un terzo bebè ma non ha ancora ricevuto la proposta di matrimonio dal suo compagno. «Non ho ancora ricevuto nessuna proposta di matrimonio - aveva spiegato a Verissimo -. Mi piacerebbe però sposarmi. Lui dice che io ho aspettative troppo alte. Invece non è così. Facciamo questa gravidanza e poi vediamo».