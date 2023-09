Luisa Corna, matrimonio con il carabiniere Stefano Giovino (più giovane di 15 anni): «È stato un colpo di fulmine»

Luisa Corna ha sposato Stefano Giovino, un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri comandante della compagnia di Chiari dal 2014 al 2018. La relazione tra i due va avanti ormai da 9 anni e oggi è arrivato il fatidico sì. Le nozze erano già state annunciate un paio di anni fa, quando nel salotto televisivo di Mara Venier lei aveva rivelato di aver trovato nel proprio compagno l’uomo della sua vita. Poi la pandemia aveva reso necessario rimandare l'evento. La cerimonia è stata celebrata a Palazzolo, città d'origine della cantante, all'interno della chiesa ottocentesca della Madonna di Lourdes, recentemente restaurata.

Chi è il marito di Luisa Corna

Stefano Giovino, 42 anni e più giovane di 15 anni rispetto a Luisa Corna, si era trasferito prima a Brindisi e poi a Livorno, dove attualmente comanda il reparto Supporti del Reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania.. Una differenza d'età quella tra i due che non sembra perà inficiare il loro amore: «Ci siamo guardati per la prima volta ed è stato un colpo di fulmine.

Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato», aveva dichiarato lei qualche tempo fa parlando del compagno. I due si erano incontrati durante una manifestazione della Croce Rossa Italiana e da lì lì sono diventati inseparabili.

La carriera della showgirl

Per Luisa Corna quello con Stefano è il primo matrimonio: in passato ha avuto una lunga relazione con il calciatore Aldo Serena, poi con il cantante Alex Britti e in seguito con Valerio Foglia Manzillo, attore. Nella vita professionale ha sperimentato con successo tantissimi campi artistici: cantante, conduttrice televisiva, attrice ed ex modella, nel 2002 ha partecipato anche al Festival di Sanremo con un brano cantato in coppia con Fausto Leali. Nel curriculum tanta televisione, ma anche qualche apparizione al cinema (per quanto ormai piuttosto datata), nonché una lunga carriera nel teatro, anche a fianco di Giorgio Albertazzi.