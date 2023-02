Sanremo, Madame svela il segreto: «Cosa è successo con Anna Oxa? Mi dispiace rompere il sogno...»

Madame è stata al centro delle polemiche e del gossip per vari episodi accaduti al Festival di Sanremo. Durante una delle serate della kermesse qualcuno aveva fatto circolare la voce che lei e Anna Oxa avevano litigato nel dietro le quinte arrivando addirittura a lanciarsi contro bicchieri pieni d'acqua. Il gossip era quindi esploso ma Madame con un tweet ha appena messo a tacere tutte le insinuazioni.

Il tweet di Madame

Madame su Twitter ha scritto: «Comunque con Anna non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro a chissà che fine. Mi spiace rompere il sogno del gossip, mi stavo divertendo anche io. Anna solo amore x te e il tuo pezzo è una preghiera magnifica».

I ringraziamenti di Madame ad Amadeus

Nella serata della finale del Festival di Sanremo, Madame ha ringraziato Amadeus per avere sempre creduto in lei e non averla esclusa per la polemica sui vaccini e il green pass falso che l'ha coinvolta.