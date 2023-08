Madonna, la figlia Lourdes Leon nuda sul set fotografico di moda

La figlia di Madonna ho posato nuda per un nuovo servizio fotografico di moda. Indossando solo stivali di pelle lunghi fino alla coscia, Lourdes Leon ha coperto le parti intime grazie a borse strategicamente posizionate per gli scatti in posa come modella per il marchio di moda australiano Dion Lee.

Per i fan, il successo come modella è assicurato perché la sua bellezza richiama quella di mamma Madona e con questi scatti ha fatto impazzire i fan.

La figlia newyorkese dell'icona pop Madonna e dell'attore televisivo Carlos Leon ha mostrato il suo corpo nel nuovo servizio fotografico di Carlota Guerrero. L'ex studentessa universitaria di 26 anni ha pubblicato su Instagram gli scatti per il brand di moda, in cui, borse incatenate sembravano un completino intimo sul suo corpo.

In uno scatto, fuori dal set per il brand, Lourdes è nuda al tavolo del compiuter mentre controlla le immagini del servizio fotografico: per i fan, le orme del successo sono già tracciate dalla mamma.