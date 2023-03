Ilary Blasi e Bastian si scatenano al concerto dei Maneskin a Roma. Poi l'incontro con Damiano nel backstage

Ilary Blasi e Bastian Mueller scatenati al concerto dei Maneskin, che si è tenuto a Roma al Palazzo dello Sport. La conduttrice e l'imprenditore tedesco erano presenti all'evento di sabato sera nella Capitale e hanno documentato tutto per poi ripostarlo su Instagram. I fan della conduttrice romana sono molto felici che abbia ritrovato il sorriso accanto a Bastian che è con lei ogni fine settimana.

Ilary Blasi e Bastian hanno passato un sabato sera all'insegna della musica dal vivo e del rock 'n roll: grazie ai Maneskin si sono divertiti come due ragazzini e le foto e i video che hanno postato su Instagram lo testimoniano. Ilary, che indossava un sexy top crop bianco e pantaloni cargo scuri, appare molto felice accanto a Bastian che evidentemente è un fan della band romana, dato che cantava tutte le canzoni. Al termine del concerto, la coppia è andata a salutare il gruppo nel dietro le quinte e si è scattata un selfie con Damiano David, frontman dei Maneskin. Le foto hanno già fatto il giro dei social.

Ilary Blasi e Bastian fanno coppia fissa ormai da diversi mesi e, se prima desideravano mantenere un po' più di privacy, ora non si nascondono più. In occasione del compleanno dell'imprenditore tedesco, la conduttrice ha creato un video con le loro foto più belle e soprattutto inedite. Inizialmente, infatti, qualche mala lingua aveva ipotizzato che Bastian non esistesse ma in realtà Ilary lo ha voluto tenere tutto per sé almeno per un periodo.