Manila Nazzaro, addio al nubilato a Montecarlo: «Non c'è posto al mondo dove puoi sentirti più povera»

Il matrimonio tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei si avvina sempre di più. La data fissata è il 13 maggio e la futura sposa è volata a Montecarlo con le sue migliori amiche e damigelle per festeggiare il suo addio al nubilato. Intervistata da Chi, Manila ha raccontato come sono andati gli ultimi giorni con le sue amiche.

«È stato fantastico: non sapevo dove mi avrebbero portato Manuela, la mia migliore amica, e Milena (Miconi, ndr.) con altre amiche carissime. Hanno deciso di organizzarlo a Montecarlo, una realtà molto lontana dalla nostra. Lì per due giorni ci siamo sentite delle principesse. Ma in maniera, direi, comica, perché dai, non credo ci sia posto al mondo come il Principato di Monaco dove tu possa sentirti più povera», ha detto la Nazzaro, ridendo e scherzando.

Poi ha raccontato alcuni retroscena sul matrimonio.

I dettagli del matrimonio

«Saranno presenti anche nomi importanti della tv, ma sono davvero tutti amici e amiche. E saremo per ora, e sottolineo per ora, in 150. Forse avrei voluto una festa un po’ più raccolta, ma per Stefano questo è il primo matrimonio e voglio dargli l’importanza che merita. E poi, ripeto, anche io ho l’entusiasmo da primo matrimonio, non ricordo nulla delle mie nozze», ha rivelato Manila Nazzaro, intervistata da Chi.

«Mi sono fatta dei problemi all’inizio della nostra storia d'amore, ho pensato: “Ma finisce una storia così importante e arriva subito questa persona dentro la mia vita?". Sa chi mi ha fatto aprire gli occhi? Sono stati i miei figli, soprattutto Francesco, il grande, che a un certo punto mi ha detto: ‘Ma guarda chi hai di fianco". Stefano ha sei anni meno di me e sì, non ha figli. Io non ho mai nascosto la volontà di un’altra maternità, sono proprio mamma, mi ci sento proprio, Stefano impazzirebbe all’idea - confessa poi la conduttrice - Così ho pensato: ‘E se poi non arriva?’.

E poi ho capito che questi pensieri sono anche frutto di sollecitazioni esterne. Mi preoccupo troppo di quello che pensano gli altri».

Stefano Oradei, invece, non si fa problemi: «Mi dice: ‘Ma io voglio te, non voglio quello che mi vorresti o potresti dare: quello lo costruiremo assieme'. Stefano è stata la persona che più di ogni altra mi ha rassicurato».