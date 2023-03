Mara Venier, la vacanza col nipotino scatena gli hater: «Quanti soldi...». Lei: ma perché non va a rompere i co***oni da un'altra parte?

Mara Venier, libera da impegni professionali, è volata con il nipotino in vacanza per vivere un'esperienza a 360 gradi di Disneyland Paris, il parco divertimenti per bambini e adulti nella Capitale francese. Il “troppo” divertimento, tuttavia, ha fatto storcere il naso ai follower di Zia Mara che, immediati, l'hanno attaccata tra i commenti: «La fortuna di far parte del mondo dello spettacolo...», scrive un hater. Non è tardata ad arrivare la controrisposta della conduttrice di Domenica In che, diretta sui social, ha messo a tacere tutte le critiche.

Il commento al veleno di Mara Venier

«Finalmente con il mio Iaio a Disneylandparis... che gioia. Ci voleva», ha scritto la conduttrice a corredo di uno scatto che la ritrae accanto al suo nipotino. È stata una settimana dura per Mara Venier che ha dovuto attraversare giorni dolorosi a causa della scomparsa di Maurizio Costanzo, motivo per il quale la conduttrice ha scritto con il cuore colmo di gioia durante la vacanza «ci voleva».

La reazione

«La fortuna di far parte del mondo dello spettacolo... tanta visibilità e tanti tanti soldi! Così va la vita! C'è chi studia una vita e neanche in un anno, riesce a guadagnare quello che questa gente guadagna in un giorno. E pensare che 50 anni fa chi lavorava in questo mondo faceva non dico la fame, ma quasi», questo il commento di un hater che ha infastidito Zia Mara, probabilmente perchè totalmente fuori luogo.

E infatti, la conduttrice ha replicato così: «Mi scusi ma le sembra un commento da fare sotto un post dove pubblico una foto con il mio nipotino... Ma perché non va a rompere i co***ioni da un'altra parte gentile signora?».