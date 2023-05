Marco Bianchi, lo chef tv: «Ho detto a mia figlia che sono gay nel modo più semplice possibile "con Peppe sento le farfalle nello stomaco"»

La vita di di Marco Bianchi, cuoco salutista al timone di alcuni programmi tv e food mentor della Fondazione Veronesi, è cambiata la sera di quattro anni fa, quando ha rivelato alla moglie Veruska (da cui ha avuto sua figlia Vivienne) di essere omosessuale. Ed è proprio in una delle sue ultime interviste che lo chef ha parlato della sua storia d'amore con Peppe e di come ha presentato il suo partner alla sua bambina. Andiamo a vedere cosa ha raccontato alla piccola nel dettaglio.

Lo chef ha sottolineato più volte l'amore che lo lega a Peppe: «Lui è un uomo stupendo - ha sottolineato Marco Bianchi - Cosa mi ha fatto innamorare? L’autenticità.

Non ha maschere. È se stesso, sempre. Come me, gioisce per i successi altrui».

Poi, ha aggiunto: «Ci siamo conosciuti grazie ai social dopo uno scambio di commenti sotto un post che avevo fatto a pochi minuti dal vaccino anti Covid. Una battuta prima, un messaggio dopo, fino a quando non ci siamo incontrati per un caffè, volante, a Roma. Caffè che poi, vista la durata, si e trasformato in un vero e proprio aperitivo, con tanto di bacio finale. Il resto è storia: lui ha lasciato la Capitale, ma non il suo lavoro d’infermiere».

Peppe e Vivienne hanno un rapporto autentico e sincero: «Com’è il rapporto tra lui e mia figlia Vivienne? Bellissimo - ha esordito Marco Bianchi -. Le ho parlato di lui nella maniera più semplice possibile, come suggerito anche dalla nostra terapeuta. Un giorno, dal nulla, l’ho presa da parte e le ho detto “papà ha incontrato un ragazzo che gli fa sentire le farfalle nello stomaco”. Le ho proposto di conoscerlo, ha detto subito sì, abbiamo mangiato una pizza ed eccoci qui adesso».