«Maria Esposito ha rotto con Antonio Orefice?» si chiedono i rumors sui social

Molti dei rumors si chiedono se Maria Esposito, alias Rosa Ricci, e Antonio Orefice, alias Totò, della serie cult Mare Fuori, si siano lasciati.

Da qualche giorno la notizia sta spopolando su Tiktok, alcuni dicono che i due abbiamo rimosso il follow a vicenda sui social, in verità non è così; i due ancora si seguono.

Resta il dubbio però a causa del fatto che la protagonista della terza stagione di Mare Fuori abbia pubblicato un post di una foto con Antonio Orefice a luglio 2022 a Vico Equense.

«Stai meglio con Carmine» dicono alcuni fan commentando i loro post. Si vocifera, infatti, che ci sia stato un possibile flirt con l'attore e collega di Maria Esposito, Massimiliano Caiazzo, anche se quest ultimo è attualmente impegnato con la ballerina Elena D'Amario.

Antonio Orefice, invece, non posta una foto su Instagram con lei da ottobre 2022 fatta ad un evento importante. Inoltre, dell'attore che non è stato presente nella terza stagione di Mare Fuori, non si è ancora a conoscenza se sarà presente nella quarta stagione.

L'attrice Maria Esposito continua comunque a mantenere fissato in alto al suo profilo Tiktok un video con Antonio Orefice pubblicato il 6 febbraio.