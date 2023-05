Mare Fuori, “Rosa Ricci” torna single: è finita con il collega Antonio Orefice

La notizia era nell'aria da tempo, ma ora sembrano non esserci più dubbi: Maria Esposito e Antonio Orefice si sono lasciati. Secondo quanto riporta "The Pipol Gossip" i due attori, molto popolari grazie alla serie "Mare Fuori", non sono più una coppia. Maria Esposito, che nella fiction Rai interpreta Rosa Ricci, è attualmente impegnata sul set per le riprese della quarta stagione.

Mare Fuori, Maria Esposito e Antonio Orefice si sono lasciati

Ulteriori conferme sulla loro rottura arrivano dai social.

I due non si seguono più su Instagram: dal profilo di Maria Esposito sono sparite tutte le foto con Antonio Orefice e la data del loro fidanzamento, 22/02/2022. Allo stesso modo, sul profilo di Totò di Mare Fuori non ci sono più immagini della ragazza e sono scomparsi anche i commenti che spesso lei lasciava sotto i suoi post. I due attori non hanno dato ancora comunicazione ufficiale della loro rottura, ma gli esperti di gossip non sembrano avere molti dubbi.