Martina Colombari e Alessandro Costacurta in crisi? L'ex miss allarma i fan: «La solitudine è un punto di forza»

Martina Colombari si lascia andare su Instagram ad una riflessione molto particolare sulla solitudine e soprattutto sull'amore. Con il marito Alessandro Costacurta ha festeggiato i 27 anni, ma adesso i due potrebbero essere in un momento difficile. «Neanche io mi innamorerei di me, dico sul serio», scrive Martina Colombari sul suo profilo social.

Lo sfogo di Martina Colombari

Lo sfogo di Martina Colombari sui social sembra un modo per dichiarare al mondo la rassegnazione della fine del suo amore. "SOLITUDINE", scritto in maiuscolo è gridato per indicare che rappresenta un punto di forza, una rivendicazione. Ma sarà davvero così?

«Rendo complicato anche un puzzle da dieci pezzi, perché incastrarsi non è una cosa superficiale per incastrarsi ci vuole logica, e poi io rifletto troppo sulle cose penso troppo e guardo poco perché mi piacciono le persone che non guardano chiunque quelle che sanno stare da sole, perché la SOLITUDINE è un punto di forza» -scrive su Instagram Martina Colombari.

Aria di crisi Colombari-Costacurta

Il dubbio assale i follower che commentano chiededo spiegazioni, mentre altri le danno sostegno, come Laura Chiatti che le scrive "Sei stupenda!".

Non è chiaro se è i due si siano definitivamente separati, ma le parole di lei potrebbero essere un campanello d'allarme.