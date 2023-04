Martina Colombari: «Con Costacurta ci siamo lasciati, traditi e poi ritrovati. Con lui il mio trono»

Ora Martina Colombari si vuole bene. Bene per davvero. E riesce anche a sorridere. Spontanemanete. Ma solo chi vuole lei. Naturalmente. «Sul lavoro sono un soldatino - racconta al settimanale Oggi - Entro in modalità prima della classe». Anni dell'adolescenza persi a eseguire "ordini" e mai recuperati:

«Quegli anni lì, dai 16 ai 22, sono persi per sempre: niente weekend con le amiche, uscite serali, studi all’estero, interRail. A lungo, non mi sono neanche accorta di aver perso tanto: non ero ligia solo alle richieste degli stilisti ma anche a quelle dei miei genitori, poi di mio marito, poi di mio figlio. Ho sempre assecondato gli altri».

Martina si è sempre sacrificata per gli altri fino a quando «a 40 anni ho capito che se sei una ciliegia non puoi fingerti banana per sempre per accontentare gli altri. Ho iniziato a smontare i miei pezzi e a rimontarli. C’era una perfezione che non mi apparteneva. Io non ero quella. Mi sono ripresa Martina».

Una forma di ribellione, una rivoluzione voluta, cercata e raggiunta. Ed è successo con il tempo, con il passare degli anni «quando ho sentito che non dovevo più dimostrare che, oltre a essere bella, ero anche brava, che oltre agli occhi azzurri avevo una testa e un cuore, e che sotto quella diavolo di corona da Miss c’ero io».

Rispetto a prima ora Martina si sente anche un po' più egoista di prima. E per questo «ho cominciato a iniziare a fare solo quello che mi andava davvero».

Ora ha meno sensi di colpa anche nei confronti di suo figlio Achille e suo marito, Alessandro Costacurta. «Il nostro è amore. Lui mi sprona, mi invita a mettermi alla prova come nessuno aveva mai fatto prima».

E questo ha cambiato alcuni suoi rapporti, anche con i suoi genitori, «anche il mio rapporto con mio padre». Perché «mio padre non ha avuto molto istinto paterno e per tanti anni gliene ho fatta una colpa, spesso con un po’ di cattiveria. Ci siamo riavvicinati solo quando ho capito che lui più di quello non poteva dare».

Ventissette anni con suo marito, mai una distrazione? «Dopo una decina d’anni che eravamo insieme. Fu una crepa vera, mi sentivo trascurata, non mi corteggiava più. Non ero più la regina di casa. Ci siamo allontanati ed entrambi abbiamo avuto un’altra storia. Poco più che un capriccio, una curiosità, alla fine ci siamo ritrovati».

Martina aveva capito che «il mio trono era di nuovo lì. E c’è ancora. Ma anche tra noi c’è stata una evoluzione: se prima per un anniversario si riempiva la casa di palloncini rossi, ora ci basta trovare il modo di essere insieme, anche solo per quella sera, anche se il lavoro ci porterebbe altrove...».