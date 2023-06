Damiano dei Maneskin, chi è Martina Taglienti: la nuova fiamma che bacia in discoteca

Con i Maneskin, in particolar modo con Victoria e Thomas, la si vede in giro da tempo. Ma ora il nome di Martina Taglienti, 22 anni, sembra essere legato a filo doppio con quello di Damiano David. Sembra infatti essere lei, modella con gli occhi da cerbiatta, la ragazza che bacia il leader dei Maneskin in una discoteca a Formentera.

Tornato single da qualche giorno, come annunciato da lui stesso dopo la diffusione di un video in cui lo si vede scambiarsi baci appassionati con una bionda, Damiano non ha perso tempo.

Ma neanche Martina.

Damiano dei Maneskin bacia una ragazza in discoteca, il video finisce sul web. «Con Giorgia Soleri ci siamo lasciati, non è tradimento»

Chi è Martina Taglienti

Classe 2001 (è nata il 22 gennaio), ed è una modella scelta già da molti brand per le loro campagne. Martina, di fatto, è integrante alla crew dei Maneskin e, nello specifico, è molto amica di Victoria De Angelis e Thomas Raggi.

Cena al ristorante prima del bacio in discoteca

La serata in discoteca in cui Damiano e gli altri componenti della band si stavano godendo del sano divertimento, prima di riprendere il tour che li porterà anche in Italia per tre date il prossimo luglio, era stata preceduta da una cena in un ristorante. Grazie ad una foto scattata da uno degli amici del frontman romano e pubblicata tra le storie su Instagram, si vede che accanto a lui sono sedute Victoria e proprio Martina. I vestiti che indossano, non lasciano spazio a dubbi, semmai ce ne fossero stati, su chi fosse la destinataria del bacio appassionato.