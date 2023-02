Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori e Elena D'Amario stanno insieme? Gli indizi e il gossip

I rumors sono sempre più insistenti: Massimiliano Caiazzo, star della serie "Mare Fuori", nella quale veste i panni di Carmine, e Elena D'Amario, ballerina professionista di "Amici di Maria De Filippi", starebbero insieme. I due non hanno ancora ufficializzato la loro storia eppure sono tantissimi gli indizi che hanno scatenato i fan. Entrambi amatissimi dal pubblico, sono stati anche paparazzati di spalle mentre si abbracciano.

Gli indizi che fanno sperare i fan

Ma quali sarebbero questi indizi? I fan attentissimi li hanno già segnalati sui social: in alcune occasioni i due hanno condiviso le stesse canzoni tra le storie di Instagram, quasi come a mandarsi messaggi in segreto. Ad agosto il primo episodio: entrambi avevano condiviso la canzone "Poetry: How does It Feel?" di Akua Naru. Poi ancora avrebbero condiviso "Rossetto e cioccolato" di Ornella Vanoni. E poi i tanti "like" su Instagram non sfuggiti agli occhi dei più attenti. Lui è tornato sugli schermi con la terza stagione di "Mare Fuori", amatissima serie tv targata Rai e nei mesi scorsi diffusa anche su Netflix. Anche Elena D'Amario negli ultimi tempi si è cimentata con la recitazione, interpretando Luisa nella fiction "Che Dio ci aiuti". I fan non vedono l'ora di vederli insieme ufficialmente. Ma il passo più importante, come è ovvio che sia in questi casi, spetta solo a loro.