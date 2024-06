Massimiliano Varrese, la reazione furiosa alle frecciatine a Beatrice Luzzi: «Qui partono denunce»

Massimiliano Varrese al centro delle polemiche e non solo. L'ex concorrente del Grande Fratello ha fatto parlare molto di sè durante la sua esperienza all'interno del reality show, spesso è stato criticato a causa dei suoi atteggiamenti verso Beatrice Luzzi che, invece aveva molti fan tra il pubblico. Varrese non si è mai espresso perché era all'interno della casa, ma da quando è uscito ha spesso minacciato di ricorrere a vie legali perché gli insulti che riceve sotto i post e in privato arrivano ad essere molto pesanti e diffamatori.

Qualche giorno fa, l'attore e ballerino ha pubblicato il suo nuovo singolo, "Fai Clap Clap", e nell'annuncio prometteva che si sarebbe tolto qualche sassolino dalla scarpa...

Le frecciatine a Beatrice Luzzi

Massimiliano Varrese ha pubblicato il suo nuovo singolo, "Fai Clap Clap" e in molti hanno ritrovato qualche riferimento "di troppo" su Beatrice Luzzi.

Il cantante non l'ha mai nominata, ma la frase «Ti guardo negli occhi, i tuoi occhi da infame. Prima mi insulti e poi mi vuoi bene. Quando esco poi ti spiego. Vorrei dirti che ti odio ma faccio un passo indietro e ti perdono» sembra riportare alla memoria dei fan del GF alcuni momenti importantissimi del loro percorso all'interno del reality.

«Parli ancora di Beatrice? Smettila», hanno iniziato a scrivere i fan della Luzzi sotto i post di Varrese. Dopo vari insulti e dicerie, Massimiliano ha deciso di ricorrere alle "maniere forti" e rispondere a tono a chi continua a fare bullismo su di lui.

La risposta di Massimiliano Varrese

Massimiliano Varrese è scoppiato e ha perso la pazienza definitivamente. L'ex Gf ha commentato la situazione insostenibile con alcune storie su Instagram in cui avverte i suoi hateer: «Volevo dire alcune cose alle persone che ancora mi stanno diffamando dicendo diavolerie gravi e vengono sul mio profilo usando toni violenti. Sappiate che ora non sono più chiuso nella Casa, ora vedo e leggo tutto e anche il mio penalista e partono denunce a raffica penali. Occhio a come commentate e alle parole che usate. E se venite sul mio profilo, decido io chi ci sta e chi andrà dal penalista».