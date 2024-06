Matrimonio figlia Poppella Napoli: il racconto della festa da favola di Annachiara e Rita

Entrano sulle note di “Alleluja”, camminando su un tappetto bianco, sotto archi di fiori colorati e circondate da amici e parenti. È il matrimonio da sogno di Annachiara e Rita, la figlia del pasticcere napoletano Ciro Poppella, famoso per i suoi “fiocchi di neve”.

Tante le storie ricondivise dalla pagina Instagram della pasticceria. Nelle immagini si vede l'ingresso a quattro delle spose: il pasticciere accompagna sottobraccio la figlia Rita, fianco a fianco con la sua futura sposa e il suo papà.

Le spose rigorosamente in bianco, in un abito con scollo a cuore, silhouette a sirena con ricami floreali e un lungo strascico. I papà in nero, con un'orchidea bianca appuntata sul petto.

Dopo la cerimonia, grande festa al Savoy Hotel Spa tra amici e parenti con musica e balli scatenati. Alla fine della cerimonia, le spose hanno festeggiato su una grande scala bianca mentre attorno a loro bolle di sapone e fuochi d'artificio decoravano il cielo.

Non potevano mancare, ovviamente, i dolci di Poppella.

Lo staff ha servito mini cannoli farciti al momento che hanno deliziato il palato degli ospiti.