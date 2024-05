Matteo Berrettini, Federica Lelli (ex di Ultimo) è la nuova fidanzata? «Inseparabili, pensano già alla convivenza»

Matteo Berrettini dopo Melissa Satta avrebbe un nuovo amore. Federica Lelli, ex fidanzata del cantautore Ultimo, avrebbe rubato il cuore del tennista romano. Secondo il settimanale Chi, la frequentazione tra i due starebbe procedendo a gonfie vele tanto da ipotizzare la possibilità di convivenza a Mantocarlo dove Berrettini vive ormai da anni.

Chi è Federica Lelli

La presunta nuova fiamma di Matteo Berrettini si chiama Federica Lelli, 26 anni, ed è una influencer romana.

La 26enne si è laureata in scienze politiche e relazioni internazionali e per qualche anno ha vissuto lontana dall'Italia, in Francia. L'influencer romana è stata legata per due anni a Ultimo. Per lei, il cantante, aveva scritto uno dei brani più conosciuti, cioè 22 settembre.

L'influencer e il tennista oggi però non si seguono su Instagram, questo potrebbe significare che i due non si sentono ancora pronti a ufficializzare il loro amore.