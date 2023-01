Matteo Berrettini e Melissa Satta paparazzati in un locale, scatta il gossip: «Sono stati insieme tutta la sera e si sono baciati»

Qualche giorno fa i rumors la vedevano al fianco di Steven Zhang, il presidente dell'Inter, ma per il gossip la vera nuova fiamma di Melissa Satta sarebbe un'altra. Stando a una paparazzata riportata (con tanto di foto) da Deianira Marzano (l'esperta di gossip), l'ex di Boateng ora sarebbe molto vicina a Matteo Berrettini. Si proprio lui, il bel campione di tennis nostrano che si rumoreggiava stesse con Paola Di Benedetto.

Berrettini e Satta paparazzati insieme, è amore?

Voci dopo voci ora arrivano le foto a "certificare" il flirt. Stando ad una testimonianza documentata con una foto, diffusa da Deianira Marzano sui social, tra i due ci sarebbe del tenero. Il numero 14 al mondo, è stato paparazzato ad assistere una partita di basket dell'Olimpia Milano assieme per la sfida di Eurolega di basket assieme a Melissa Satta. I due sono stati ripresi in diverse occasioni dalle telecamere di Sky, e non si sono mai nascosti, anzi.

Inoltre dopo la partita di basket insieme, avrebbero trascorso la serata in un locale: tra loro ci sarebbe stato anche un bacio in pubblico. La "talpa" ha riportato la notizia a Deianira che ha prontamente condiviso con i follower lo scoop: «Sono stati insieme tutta la sera, si sono baciati».