Amici, Mattia Zenzola e Benedetta presto insieme? «Lei ha lasciato il fidanzato»

L'ultima edizione di Amici 22 si è conclusa con la vittoria del ballerino di latino Mattia Zenzola, il primo vincitore nella sua categoria. Il ballerino si è detto felicissimo di aver raggiunto questo traguardo e ha sempre ringraziato la sua compagna di ballo che lo ha accompagnato in tutto il percorso, Benedetta Vari. La ballerina, entrata prima come concorrente e, in seguito, rimasta come ballerina di latino per Mattia, è stata una delle protagoniste dell'edizione di Amici 22.



I fan hanno sempre sospettato che la ragazza avesse un debole per il ballerino biondo, e che tra i due ci fosse qualcosa in più dell'amicizia e del legame professionale. I ragazzi, però, hanno sempre smentito, nonostante si siano spesso scambiati baci scenografici durante le loro esibizioni al serale di Amici 22. Benedetta Vari, inoltre, è fidanzata da molti anni e per questo motivo ha sempre smentito le voci. Qualcosa, però, è cambiato nelle ultime ore e i fan se ne sono subito accorti. Andiamo a vedere che cosa è successo.

Voci di corridoio avrebbero rivelato che Benedetta Vari e il suo fidanzato storico Simone Maselli, si siano lasciati.

Non sono ancora chiare le motivazioni della rottura, ma i fan della ballerina di latino hanno da subito attribuito la separazione al vincitore di Amici22, Mattia Zenzola.

I fan hanno sempre pensato che Benedetta avesse un debole per Mattia, e adesso che la ragazza è tornata possono tornare a sognare nella loro coppia. Intanto, Mattia e Bendetta continuano a frequentarsi al di fuori del programma perché la ballerina lo accompagna in tutte le sue esibizioni. Quindi non ci resta che aspettare e, se son rose, fioriranno.