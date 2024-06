Lilibet Diana compie 3 anni. La figlia di Harry e Meghan Markle è pronta a festeggiare per una seconda volta, visto che, secondo alcune indiscrezioni, mamma e papà gli avrebbero organizzato già una pre-festa. Harry e Meghan sono molto protettivi nei confronti dei loro due bambini, Archie e Lilibet: sono, infatti, pochissimi gli scatti che ritraggono i due piccolini di casa Sussex. Qualche tempo fa, si vociferava che l'ex attrice di Suits avrebbe voluto mostrare di più i suoi figli dato che sono le persone più importanti della sua vita, tuttavia, il principe Harry - che durante l'infanzia è rimasto traumatizzato dall'esposizione mediatica - avrebbe chiesto alla moglie di limitare tutti i contenuti che li riguardano. Ciò però non gli impedisce di festeggiare.

APPROFONDIMENTI Meghan Markle, i look sfoggiati in Nigeria

Hugh Grosvenor, il 7 giugno si sposa il duca di Westminster: assenti Harry e Kate Middleton. La ricchezza, la fidanzata Olivia e il ruolo di William

Il compleanno di Lilibet Diana

Stando a quanto riporta People, i duchi di Sussex, qualche giorno fa, avrebbero organizzato una pre-festa di compleanno nella loro villa di Montecito, California. La coppia avrebbe invitato parenti e amici intimi, nonché diversi bambini amici della principessina. Sempre stando a ciò che scrive il magazine, Harry e Meghan festeggeranno anche oggi la loro bambina e i fan sperano di vedere qualche scatto della giornata di festa. Anche se la famiglia reale non ha partecipato alla festa, erano presenti gli amici più stretti e la famiglia di Meghan e Harry, così come alcuni amici di Lilibet e celebrità tra cui Katy Perry e Orlando Bloom con la figlia Daisy erano presenti alla festa.



Il nome



Lilibet Diana Mountbatten-Windsor è nata in California dopo che il principe Harry e Meghan si sono ritirati dai loro ruoli reali e si sono trasferiti negli Stati Uniti con il figlio, il principe Archie, ora 5 anni, nel 2020. L'annuncio della nascita di Lilibet, condiviso su Archewell Il sito web della Fondazione, spiegò che il suo nome deriva dal soprannome di famiglia della regina Elisabetta, mentre il suo secondo nome, Diana, "era stato scelto per onorare la sua amata defunta nonna, la principessa del Galles". L'annuncio della nascita si riferiva alla neonata anche come Lili, soprannome che il principe Harry e Meghan hanno continuato a chiamare la loro figlia.

I titoli reali

Quinta nipote del re Carlo III, è settima nella linea di successione al trono britannico, dopo suo zio William, i suoi tre cugini George, Charlotte e Louis, suo padre e suo fratello Archie. Nel 2022, quando re Carlo III salì al trono dopo la morte della regina Elisabetta II, ad Archie e Lilibet Diana vennero concessi i titoli reali di principe e principessa e, infatti, nelle biografie di Harry e Meghan presenti nel sito web Sussex.com, si legge: «Mamma e papà del principe Archie e della principessa Lilibet Diana».

Il rapporto con la nonna

Doria Ragland, 67 anni e mamma dell'ex attrice di Suits è molto presente nel'educazione dei suoi nipoti. Una fonte vicina ai duchi di Sussex ha riferito al Daily Record: «Harry e Meghan hanno assunto varie tate in passato, ma ora che Doria si è trasferita da loro, si è fatta avanti per aiutare con i bambini. Anche se a volte c'è ulteriore assistenza, Doria sta lavorando a stretto contatto con Meghan per garantire che i più piccoli crescano in un ambiente familiare unito e amorevole».

Quando Harry e Meghan vivevano ancora al Frogmore Cottage in Inghilterra, dopo la nascita di Archie, avevano assunto Lorren Khumalo, un'infermiera pediatrica che li avrebbe aiutati con il bambino. Come riporta la rivista OK!, oltre a Lorren Khumalo, Harry e Meghan avevano assunto anche una tata per la notte che, però, non si dimostrò essere affidabile.