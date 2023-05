Cristian Totti, Melissa Monti e la festa dei 18 anni. Arriva il like a sorpresa di papà Francesco: «Belli come il sole...»

Giovane, bellissima e appena 18enne, Melissa Monti, la fidanzata di Cristian Totti, che ha condiviso su Instagram la festa di compleanno del suo amore, con tanto di torta a piani, molto simile a quella dei matrimoni. E non sono mancati i fuochi d'artificio. Cocì come non è mancato il commento di papà Totti che sulla pagina del figlo ha rivolto un complimento molto dolce e diretto alla fidanzata del primogenito: «Sei la più bella», il commento di Francesco Totti.

Diversi gli scatti postati dalla festeggiata, che ha condiviso anche il taglio della torta insieme al suo amato Cristian, presente insieme a sua sorella Chanel, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi. Anche la 15enne ha condiviso su Instagram alcune delle foto del party, ed anche lei non è mancata di complimenti per sottolineare la bellezza di questa giovane ragazza.

Melissa Monti, ai suoi inizi come attrice ha indossato un lungo abito verde con piume e trasparenze, in una tonalità che richiama il verde dei suoi occhi. Come attrice, Melissa ha già lavorato nelle fiction “Mi chiamo Maya” e “Solo per amore” e ha ottenuto perfino una parte ne “La grande bellezza”, quando era una bambina. Vista la sua bellezza ha prestato il suo viso anche per spot di brand celebri, per cui è già molto lanciato nel mondo dello showbusiness.

Se papà Francesco apprezza con like e commenti le foto della giovane coppia, mamma Ilary sembra più riservata nei confronti di Melissa, almeno stando alle interazioni social.