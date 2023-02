Melissa Satta criptica: «Voglio chi resta, non chi è di passaggio». Frecciatina a Berrettini?

Melissa Satta starebbe attraversando già una crisi con Matteo Berrettini. L'ex velina che da poco è uscita allo scoperto con il suo nuovo amore, il tennista azzurro di fama mondiale, sembrerebbe essere però già in crisi con lui: solo qualche giorno fa Matteo era con Melissa nel giorno del suo compleanno, a far festa con gli amici e a pranzo fuori con il suo bambino, ma ora dai social arriva quella che ha tutta l'aria di una frecciatina.

Melissa ha postato una frase nelle sue Instagram stories che ha destato qualche sospetto. Riportando quello che dice la pagina di un oroscopo, lancia questo messaggio: «Non le vuoi le persone di passaggio. Vuoi chi resta». A tanti il riferimento è sembrato proprio a Berrettini che potrebbe vivere la relazione con la Satta in modo molto leggero, contrariamente a quello che potrebbe desiderare lei.

La coppia si starebbe frequentando ormai da diversi mesi. Secondo i ben informati le cose tra i due procederebbero a gonfie vele, al punto che la Satta avrebbe deciso di fare già le presentazioni ufficiali, pur non parlando mai direttamente della loro relazione in pubblico. Che qualcosa sia andato storto? Alcune persone vicine alla coppia parlano anche di una rottura, uno dei motivi potrebbe essere la differenza di erà tra i due, con Melissa mamma e donna in carriera 37enne e Matteo giovane sportivo all'apice della sua carriera a 27 anni.