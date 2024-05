Melissa Satta: «Così Boateng mi chiese di sposarlo: l'anello ce l'avevo già. Non sono gelosa, ora siamo amici»

Il divorzio tra Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng è stato amichevole. A distanza di qualche anno, la showgirl, ospite di Mamma Dilettante, il salotto di Diletta Leotta, ha parlato del suo rapporto con l'ex marito. Poi, la rivelazione inedita sulla proposta di matrimonio ricevuta dall'ex calciatore ghanese «in Sardegna».

Satta ha raccontato in che modo Boateng le ha chiesto di sposarla: «L'ha fatto in Sardegna. Mi disse "Stasera usciamo a cena fuori io e te, vestiti bene". Andammo su una barca ma io non avevo capito niente. Mi aveva già regalato un anello e in barca tirò fuori una barbie sposa. E così mi disse "l'anello lo hai già" e mi chiese di sposarlo. Poi arrivarono a sorpresa tutti i miei familiari con la torta. A Kevin oggi dico che "Se deve scegliere una donna, parliamone". Siamo a questo livello di amicizia, dopo anni, dopo anni. Io non sono gelosa.

Quando si chiude una cosa, basta. Siamo molto moderni. Se lui è felice io lo sono e stessa cosa vale per lui, però mi ha detto che non sono in grado di dargli un consiglio», ha spiegato.

Satta ha anche detto che le piacerebbe avere un altro figlio, ma lo farà solo quando troverà la persona giusta.«Mi piacerebbe avere un altro figlio, però vediamo – ha continuato –. Manca la materia prima. Ma secondo me quando vedono una donna indipendente, che lavora, si spaventano. Non è facile oggi trovare la persona giusta. Tutti dicono chi è che non vuole stare con Melissa Satta? Nessuno. Spavento, lo capisco. Un ragazzo normale non capisce il nostro mondo, non è facile».