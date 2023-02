Melissa Satta e Matteo Berrettini a cena insieme in un locale di Milano, i due sempre più intimi

Melissa Satta immortalata insieme a Matteo Berrettini. L'ex velina sembrerebbe frequentarsi in modo sempre più assiduo con il campione di tennis e anche se, da parte dei due, non è arrivata ancora nessuna conferma (come pure nessuna smentita), di fatto sembrano essere ormai una coppia a tutti gli effetti.

La Satta è reduce dalla fine della relazione con Boateng, da cui ha avuto il figlio Maddox. Lei stessa spiegò di aver sofferto molto per la fine di quel rapporto, soprattutto per il dolore provato dal bambino, motivo per cui, confessò, i due avrebbero fatto di tutto per cercare di recuperare il rapporto. Ora però Melissa sembra aver voltato pagina e ritrovato la felicità con Berrettini.

Non troppe settimane fa si era parlato anche di una crisi tra i due, per quella che sembrava essere una frecciatina della modella allo sportivo, pubblicata in una Instagram story. Vera o presunta, di fatto, la piccola crisi sembra essere superata. Deianira Marzano riporta infatti una foto, fatta da una sua follower, che immortala i due a cena insieme, sorridenti, in un locale di Milano.