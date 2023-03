Melissa Satta e Matteo Berrettini, è già finita? Gli indizi social insospettiscono i fan: «I muri dividono le persone»

Melissa Satta in crisi con Matteo Berrettini? Già da qualche tempo si vocifera di presunte tensioni tra la ex velina di Striscia La Notizia e il campione di tennis, ma i due non hanno detto nulla a riguardo. La coppia è uscita allo scoperto in occasione del 37esimo compleanno della Satta quando lui era presente alla festa con tutti i più cari amici di lei il sabato e ha fatto un pranzo in famiglia, insieme anche al figlio, la domenica.

Le storie su Instagram

Se le cose sembravano andare a gonfie vele, ora pare che qualcosa tra i due non vada benissimo. I follower della Satta si sono insospettiti dopo la pubblicazione di due storie di Melissa. In una si legge: «Innamorarsi è una magia, ma non perdersi è la favola», nella seconda: «Parlatene. Parlatene sempre. Di Tutto. Perché i silenzi sono pietre e le pietre, una sull'altra, diventano un muro. E i muri dividono le persone». Sembra quasi che la Satta voglia mandare dei messaggi a un destinatario ben preciso e visto l'argomento non si esclude sia Matteo.

Il San Valentino insieme

La coppia si starebbe frequentando già da diversi mesi, anche se nessuno dei due ha mai voluto parlare della relazione. I due hanno passato insieme il San Valentino a Montecarlo. Lei lo ha raggiunto visto che lui si è allenato per gran parte del weekend, ma hanno trovato anche momenti per stare insieme. Nulla faceva prevedere una crisi, ma ogni relazione è fatta di alti e bassi.