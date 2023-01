Melissa Satta e Matteo Berrettini, è amore? Le foto scatenano il gossip

Melissa Satta ancora con i riflettori puntati addosso. Dopo le indiscrezioni sulla presunta relazione con il presidente dell'Inter Steven Zhang, l'ex velina è stata pizzicata in compagnia del tennista italiano Matteo Berrettini. I due sono stati paparazzati insieme ad assistere a una partita di basket in atteggiamenti intimi.

Il tennista dopo essere stato eliminato al primo turno dagli Open di Australia, è tornato in Italia e ha fatto tappa a Milano, concedendosi una serata di relax assistendo alla partita dell’Olimpia Milano contro il Lyon-Villeurbanne, insieme alla modella Melissa Satta.

Secondo quanto riporta Deianira Marzano, esperta di gossip sui social, i due erano insieme al Forum di Assago per la partita di basket. I paparazzi non hanno perso l'occasione per immortalarli vicini: le foto della serata suggeriscono che tra i due ci sia del tenero.

Il flirt sembra già dato per scontato, tuttavia, rimane il rumor della presenta frequentazione tra la modella e il presidente dell'Inter: già a dicembre i due avevano trascorso la serata nello stesso locale di Miami alimentando il gossip, complice poi il selfie postato sui social e i commenti sotto ai post su Instagram.