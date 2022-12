Melissa Satta vola a Miami con le amiche: un viaggio per dimenticare l'ex Mattia?

Fuga per alleviare il dolore? Melissa Satta vola a Miami con due amiche per staccare dalla routine e dal lavoro, ma soprattutto per distrarsi dal triste periodo da cui è appena uscita. Dopo la fine della storia con Mattia Riviera, Melissa è apparsa sui social amareggiata e triste. Più volte, infatti, ha lanciato battutine all'ex e ha fatto trapelare che non sia stata sua la volontà di chiudere la storia. E, ora, dopo aver ripreso il lavoro a Skysport si concede qualche giorno di relax a Miami, come mostra sul suo profilo Instagram. Un giro per le vie della città, le palme, selfie con le amiche e un dolce per concludere la giornata.

Dopo due anni di relazione, Melissa continua a punzecchiare l'ex con battutine al veleno. E proprio nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram una story col suo segno zodiale e la frase: «Non è che perdi le parole, le risparmi solamente». Una frase chiaramente riferita all'ex compagno verso cui Melissa sembra provare del risentimento.

Ad annunciare la fine della relazione è stata la stessa ex velina con una story Instagram in cui non spiegava i motivi della separazione. E ancora oggi nessuno dei due ha rivelato il perchè la relazione si sia interrotta. Insomma, che la relazione tra Melissa e Mattia non sia finita in rapporti sereni e civili è chiaro. Ma piuttosto, sembra che l'ex di Bobo Vieri provi ancora della rabbia. Che sia stata lasciata malamente dall'imprenditore?