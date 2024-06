Melissa Satta, vacanza in famiglia con Carlo Beretta e il figlio Maddox: le foto

Melissa Satta e Carlo Beretta, arrivano le presentazioni in famiglia con il piccolo Maddox. L'ex velina non ha ancora ufficializzato la relazione con il rampollo della famiglia Beretta, con i due che vengono paparazzati da settimane mentre si scambiano tenere effusioni, baci bollenti e abbracci. «Sono single», aveva dichiarato la Satta nel podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante, ma le copertine del settimanale Chi e Diva e Donna raccontano tutt'altra storia.

Soprattutto le foto pubblicate questa mattina da Diva e Donna: la storia d'amore tra Melissa Satta e Carlo Beretta continua a gonfie vele e diventa sempre più seria.

Satta e Beretta, vacanza in famiglia

Da Berrettini... a Beretta. Melissa Satta ha chiuso qualche mese fa la sua relazione con Matteo Berrettini dopo un anno di amore intenso e qualche settimana dopo ha intrapreso questa nuvoa frequentazione che la riempie d'amore. Carlo Beretta, anche lui tornato single da poco dopo la storia con Giulia De Lellis durata 4 anni, ha conquistato il cuore della bella ex velina mora e la relazione si fa sempre più importante.

I due sono stati paparazzati in Sardegna in dolce compagnia, quella del piccolo Maddox, il figlio di Melissa Satta.

Le presentazioni in famiglia sono state fatte, ora ci sarà aria di convivenza?

Melissa Satta, il desiderio di un secondo figlio

«Mi piacerebbe avere un altro figlio, ma vediamo perché il tempo passa e Maddox ha già 10 anni. Sarebbe un fratello maggiore perfetto, mio fratello ha 11 anni in più di me e si può fare», aveva detto Melissa Satta durante la sua intervista a Mamma Dilettante, da Diletta Leotta.

L'ex velina ha poi aggiunto: «Non è facile ai giorni d'oggi perché abbiamo tutti vite complicate. Soprattutto quando noi donne siamo così esposte e così indipendenti sul lavoro... spaventa molto secondo me. Tutti si chiedono chi è che non vorrebbe mai stare con Melissa Satta? Nessuno! Ma io li capisco! Perché stiamo sempre con persone esposte? Perché un ragazzo normale non capisce il nostro mondo ed è giusto così. Non è facile essere sempre sui giornali ed essere giudicato, criticato... non piace a tutti e quindi è difficile poter stare con un ragazzo che fa un lavoro normale».

Melissa Satta è quindi alla ricerca del secondo figlio, ma cosa ne pensa Carlo Beretta? Secondo alcuni rumor, la relazione del rampollo di casa Beretta con Giulia De Lellis è giunta alla fine proprio perché l'influencer voleva sposarsi e mettere su famiglia, mentre lui aveva altre idee.