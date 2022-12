Melissa Satta, super vacanza tra Miami e New York: la frecciata all'ex che non passa inosservata

Prima Miami, poi New York. Melissa Satta si è presa una lunga pausa dalla routine milanese per viaggiare. Lontana dalla frenesia della città meneghina, la modella ha deciso di esplorare una parte d'America con le sue amiche. E si sa, sotto Natale, New York è magnifica. Prima, però, Melissa ha fatto tappa a Miami: un viaggio lungo e lontano dal suo ex Mattia Rivetti? Di certo non è passata inosservata ai followers, l'ennesima frecciata social.

Tra una stories e l'altra, Melissa ha pubblicato una frase, che sembra far riferimento al suo status poco sereo dopo la rottura con l'imprenditore. «Oggi è un giorno perfetto per essere felici» ha postato la modella, in inglese, si riferirà a Mattia?

La distrazione

Dopo la fine della storia con Mattia Rivetti, Melissa è apparsa sui social amareggiata e triste. Più volte, infatti, ha lanciato battutine all'ex e ha fatto trapelare che non sia stata sua la volontà di chiudere la storia. E, ora, dopo aver ripreso il lavoro a Skysport si concede qualche giorno di relax a Miami, come mostra sul suo profilo Instagram. Un giro per le vie della città, le palme, selfie con le amiche e un dolce per concludere la giornata. Dopo 2 anni di relazione, Melissa continua a punzecchiare l'ex con battutine al veleno. E proprio nelle scorse ore ha pubblicato su Instagram una story col suo segno zodiale e la frase: «Non è che perdi le parole, le risparmi solamente». Una frase chiaramente riferita all'ex compagno verso cui Melissa sembra provare del risentimento.