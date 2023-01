Mia Khalifa su OnlyFans, l'ex pornostar torna al successo: «Meglio che arruolarsi nell'esercito»

Mia Khalifa è stata a lungo la pornostar più famosa al mondo. Libanese e immigrata, ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo a luci rosse nel 2014. Ma dopo due anni, caratterizzati da un enorme successo, si è ritirata a causa delle diverse minacce di morte arrivate dall'ISIS. L'anno scorso è tornata a guadagnare con il suo corpo, dopo essersi scritta a OnlyFans.

Il nuovo successo

Migliaia di fan in tutto il mondo aspettavano il ritorno sulle scene, che non è avvenuto. Ma si sono potuti comunque rallegrare grazie allo sbarco dell'ex pornostar su OnlyFans. Sulla piattaforma online, Mia Khalifa condivide contenuti espliciti e gira video di saluti "hot" per chi è disposto a pagare un extra. L'abbonamento mensile costa 10 dollari, simile a quanto costa abbonarsi a Netflix. A domanda su OnlyFans, Mia Khalifa ha risposto: «Tutti i lavoratori mercificano il loro corpo. E, onestamente, credo che vendere il corpo al governo arruolandosi sia molto peggio che vendere il proprio corpo su OnlyFans», ha detto in un'intervista. Mia Khalifa ha 27 milioni di follower su Instagram e 36 milioni su TikTok.