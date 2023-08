Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones in vacanza a Montalcino: il menù della coppia

Scorcio d'estate a Montalcino per Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, per molti la coppia più bella del cinema, alloggiata a Castiglion del Bosco come riportato dal sito Montalcinonews. I due attori si sono concessi attimi di relax in diversi locali storici: come la Fiaschetteria, che negli anni ha ospitato tantissimi vip, dal re d'Inghilterra a rockstar e stelle del cinema; il negozio Montalcino 564 per acquistare tovaglie di lino; il Boccon di Vino per gustare i piatti della tradizione toscana come la zuppa di cipolle carabaccia, gli gnocchi, il baccalà, ovviamente accompagnati da un bicchiere di vino Brunello di Montalcino. Nei giorni scorsi, per il loro tour estivo italiano, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones sono stati a Capri e a Portofino, prima di arrivare nella Valdorcia.