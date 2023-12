Michelle Hunziker, amore a gonfie vele con l'osteopata dei vip: baci appassionati al ristorante

Baci di passione tra Michelle Hunziker e il suo Alessandro Carollo. Baci veri. Le foto pubblicate dal settimanale Gente non mentono. Tra l'ex signora Ramazzotti - ed ex moglie anche di Tomaso Trussardi - e l’osteopata dei vip, di cinque anni più giovane, c'è qualcosa di forte, molte forte nonostante la loro storia, come ricorda il settimanale, sia nata solo da una manciata di settimane.

«Durante il soggiorno dell’osteopata a Milano - scrive Gente - la coppia ha cenato in un noto ristorante, attardandosi fin quasi all’orario di chiusura.

Prima seduti uno di fronte all’altra e poi affiancati, Michelle e Alessandro non hanno fatto altro che guardarsi, baciarsi e scoppiare a ridere. Erano anni che non si vedeva la conduttrice così felice e a suo agio».

Un Natale felice per Michelle che lo festeggerà con la sua famiglia allargata. Con le sue tre figle e un nipotino. Con Tomaso e forse anche con Eros. Di sicuro oggi il cuore della conduttrice è nuovamente pieno d'amore.

E poco importa se il suo Alessandro fino a oggi è stato catalogato come un single di ferro che ama frequentare le dive. Per lui ora sembra esserci spazio solo per Michelle. Chissà che sia la volta buona...